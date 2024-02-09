Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Köhn ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar da sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Köhn için Alman ekibine 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli ve 300 bin avro şarta bağlı bonus ödeneceği bildirildi.

Galatasaray Kulübü, Köhn'e ise 2023-2024 sezonu için 300 bin avro, 2024-2025 sezonu için 450 bin avro ve 2025-2026 sezonu için de 500 bin avro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50 bin avro imza ücreti ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Köhn, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulübe transferinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Köhn, Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamalarında, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğinin altını çizen Köhn, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.