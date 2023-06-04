İstanbul

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson (Dk. 84 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 84 Mata), Zaniolo (Dk. 87 Gomis), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Yunus Akgün), Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 67 İsmail Yüksek), Zajc, Arda Güler (Dk. 65 Emre Mor), Rossi (Dk. 46 Osayi-Samuel), Valencia (Dk. 76 King), Batshuayi (Dk. 76 Pedro)

Goller: Dk. 28 ve 79 Zaniolo, Dk. 71 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 61 Peres (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Nelsson (Galatasaray), Dk. 36 İrfan Can Kahveci (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Zajc, Dk. 90+1 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında altıpas önündeki kalabalıktan seken top kaleye yöneldi. İrfan Can, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Kerem'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Kazımcan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Orta sahada Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı: 1-0.

43. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar 1-0 önde tamamladı.

57. dakikada Kerem'in soldan ortasında savuna arkasına sarkan Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

61. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo ile Peres'in girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen faul kararı verdi. Bitigen, Zaniolo'nun bariz gol pozisyonunda olduğu gerekçesiyle Peres'i doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

71. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan Kerem'in kullandığı kornerde Abdulkerim'den seken top altıpas gerisindeki Icardi'de kaldı. Uygun durumda vuruşunu yapan Arjantinli yıldız, fileleri havalandırdı: 2-0.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Berkan Kutlu'nun vuruşunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Ceza sahasında pozisyonu takip eden Kerem şansını denedi meşin yuvarlağı yine savunma çıkardı.

79. dakikada Galatasaray, Zaniolo ile bir gol daha buldu. Orta sahanın sağında aldığı topla kat eden Zaniolo, kaleyi cepheden gören yerden ve yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, son maçını kazanarak 77 puana ulaşan 3. sıradaki Beşiktaş ile aynı puanda kaldı.

Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi olma avantajıyla etkili başlayan sarı-kırmızılılar, baskılı oynadığı ilk bölümlerde ciddi pozisyonlara girerken, Fenerbahçe kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Baskısını ve pozisyon zenginliğini artıran Galatasaray, 28. dakikada öne geçtiği golü buldu. Orta sahada topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafayla arkaya aşırdığı topa koşu yapan Zaniolo, sol çaprazdan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Faul düdükleriyle sık sık duran oyunun ilk yarısında, 12. dakikada Valencia'ya faul yapan Galatasaraylı Nelsson ile 36. dakikada yedek kulübesinden bir pozisyona itiraz ederek saha kenarına koşan İrfan Can Kahveci sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 61. dakikada 10 kişi kaldı

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda Diego Rossi'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.

Sarı-lacivertlilerin ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda kontra atak yakalayan Galatasaray, 61. dakikada Zaniolo sağ çaprazdan kaleye yönelirken Peres tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğü çalarak Peres'i kırmızı kartla cezalandırdı.

Fenerbahçeli oyuncular bu sezon 7. maçında kırmızı kart cezasıyla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler daha önce ikişer kez Galatasaray ve Sivasspor, birer defa da Konyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gördükleri kırmızı kartlarla sahada 10 kişi kalmıştı.

Arda Güler, 65. dakikada yerini Emre Mor'a, Arao da 67. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Batshuayi'nin yerine Pedro, Valencia'nın yerine de King oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 71. dakikada kullanılan bir kornerden sonra Icardi'nin ayağından ikinci golünü buldu ve 2-0 öne geçti. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-kırmızılılar, 78. dakikada İtalyan yıldızı Zaniolo'nun ikinci golüyle 3-0'lık üstünlük yakaladı.

Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi ilk maçta olduğu gibi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maç sonunda büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Son 5 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.

Sahasındaki son 17 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

32 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi

Galatasaray, Süper Lig'de 32 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 1990-1991 sezonunda rakibini iki karşılaşmada yenmişti.

Icardi gol sayısını 22'ye çıkardı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu.

Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Icardi, şampiyon takımları boş geçmedi

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçlar ile Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada birer gol attı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 7 maçta 8 gol kaydetti.

Nicolo Zaniolo, gol sayısını 5 yaptı

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray adına iki kez ağları havalandıran Nicolo Zaniolo, bu sezon Süper Lig'de 5 gol attı.

Devre arasında transfer edilen İtalyan futbolcu, yine Nef Stadı'nda oynanan Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında birer kez ağları havalandırmıştı.

İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı

Karşılaşmada iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Maçın 3. dakikasında sol kanatta Valencia ile Nelsson arasındaki ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçeli futbolcunun faul yaptığına karar verdi.

Pozisyona devam ederek kaleye şut çeken Valencia'ya kaleci Muslera tepki gösterince, iki oyuncu arasında itişme yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, araya girerek iki futbolcuyu uyardı ve gerginliğin büyümesini engelledi.

Müsabakanın 35. dakikasında da yine Valencia ile Nelsson arasındaki mücadele sonrası başlayan kısa süreli gerginliğe, iki takımın oyuncu ve teknik heyeti de dahil oldu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, gerginlik sonrasında yedek kulübesindeki İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi.

Bak ve Kasapoğlu da maçı statta takip etti

Gençlik ve Spor Bakan olan Osman Aşkın Bak ile selefi Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbiyi statta izledi.

Bakan Osman Aşkın Bak ile Kasapoğlu, derbiyi protokol tribününde takip etti.

Bu arada 51 bin 5 biletli taraftarın, derbiyi statta takip ettiği açıklandı.

Galatasaray 3 değişiklikle sahada yer aldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Juan Mata görev bekledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stat etrafında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar; meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra stada geçerek tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye ise özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Icardi için üzerinde İspanyolca "Icardi burada kal" yazılı pankart açtı.

Stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar engellendi

Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı.

Basketbolu bırakan Işıl Alben'e plaket verildi

Basketbol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Işıl Alben'e maç öncesinde plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Işıl Alben, plaketini yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in elinden aldı.

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımı oyuncularına da plaket takdim edildi.

Fenerbahçe kadrosunda tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı kazanan ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.

İrfan Can Eğribayat'ın ilk derbisi

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyama başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.

Bu maçta ilk 11'de görev alan Arda Güler de, bir Galatasaray derbisinde ilk kez ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giydi.

Nef Stadı'ndaki karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'e yer verdi. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc'ı oynatan Portekizli, kanatlarda Diego Rossi ve Arda Güler'i görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi ikilisini bozmadı.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor ve sakatlıktan dönen Bright Osayi-Samuel ise yedek soyundu.

Crespo kadroda yok

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.

Miguel Crespo, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Siyah pazubent ile çıktılar

Fenerbahçe, Galatasaray maçına, 85 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubentle çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Nef Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı.

AA