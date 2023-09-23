6. dakikada sol kanatta topla buluşup içe kat den Tete'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Karzev'in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim'in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Önde yakalanan Muslera'yı geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Karzev'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Solda topla buluşan Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Ziyech'e aktardı. Sırtı kaleye dönük Faslı futbolcu, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45+1. dakikada Tete'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Abdülkerim, kendisini karşılayan rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte yükselen Oliveira'nın uygun durumda kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-2.

64. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan atağa katılan Dubois, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında kaleye yönelen topa Sanchez kayarak müdahale etse de öncesinde meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam golü verdi: 1-2.

82. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.

86. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan ortasında kale önünde Sanchez'in uçarak kafayla vurduğu topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA