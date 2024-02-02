Galatasaray Kulübü iki transfer gerçekleştirdiğini açıkladı.

Galatasaray, 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, iki futbolcu da sarı-kırmızlıların oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.