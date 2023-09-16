İstanbul

Timur, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz'da yapımı süren Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen eylül ayı divan kurulu toplantısında futbol takımıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Yıllara göre Galatasaray'ın kıyaslamalı transfer harcamaları ve gelir-gider dengesiyle ilgili veriler paylaşan Timur, "Bu sezonki kadromuzun yaş ortalaması 25,9. Oldukça genç bir kadro kurduk. En yaşlı aldığımız oyuncu 32 yaşındaki Cedric Bakambu ve Günay Güvenç. Aldığımız Hakim Ziyech, geçen sezon ara transferde evraklar yetişmediği için son dakika Paris Saint Germain'e gidemedi. Zaha'ya bir sene önce 70 milyon avro bonservis veriliyordu. Ndombele, 62 milyon avroya, Sanchez ise 42 milyon avroya Tottenham'a transfer oldu. Ndombele, Tottenham tarihinin en yüksek bedel ödediği transferiydi." diye konuştu.

Bu sezon kurdukları kadronun kalitesine vurgu yapan Erden Timur, "Bu sezonki net ücret giderleri, 49,1 milyon avro. Bunda sponsorluk katkısı da var. Sponsorlukları çıkardığımızda maaş bütçesinin Galatasaray'a maliyeti 39,1 milyon avroya düşüyor. Bugüne kadarki en çok yıldız oyuncuyla kurulan takımlardan bir tanesi. Herkesin hatırladığı Drogba, Sneijder ve Melo'lu dönemdir. Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir kadro kuruldu. Bu yıl kadromuzda 13 Drogba, Sneijder, Melo ayarında futbolcumuz var. Seviye ve beklenti o kadar yükseldi ki Ndombele geldiğinde 'yani' denildi. Ancak bu oyuncu geçen sezon Napoli şampiyon olurken 40 maça çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Sportif AŞ Başkan Vekili Timur: Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro

Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon 200 milyon avro geliri geçtiğini dile getirdi.

Yayın gelirinin geçmiş yıllara göre çok büyük oranda düştüğünü aktaran Timur, "Bu sezonki gelirimiz 218 milyon avro. Bunun çok önemli bir bölümü gerçekleşti. Bu tarihin en yüksek geliridir. Bir önceki sezon gelirimiz 79,9 milyon avroydu. Bu 218 milyon avroya giden iş, yayın geliri bu kadar düşerken yapıldı. Bu sezonki futbolcu maaş gideri, toplam gelirimizin yüzde 22,5 oldu. Bu da tarihin en düşük seviyesidir. Bunun içinde oyuncular için olan sponsorluk yok." şeklinde bilgi verdi.

Futbol kamuoyuna çağrıda bulunan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Türkiye Futbol Federasyonundan UEFA'sına veya bağımsız kuruluşuna kadar çağrıda bulunuyorum. Herkes bizi onlarca kez denetlesin. Ahlaklı ve doğru bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı körü körüne, bilmeden, verisiz ve gayretsiz eleştirilmek olmaması lazım. Muhataba sorarak tüm verileri almak mümkün. Rakip takımlar bazı şeyler konuşuyor. Her türlü denetime hazırım. Buna tüm sözleşmeler dahil. Zerre kadar herhangi bir şey olmadığı anlaşılana kadar günlerimi, haftalarımı, aylarımı ayırmaya hazırım. Bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Gerçekten doğru iş yapmaya çalışıyorum. Denetiminin sonsuz yapılmasını rica ediyorum ki herkesin, 'Bu kelimesi kelimesine doğrudur.' demesini istiyorum, bekliyorum."

Timur, Galatasaray'ın futbol şubesi operasyonları haricinde gelir kısmıyla da ilgilendiğini anlatarak, "Ben, sadece futbolla ilgilenen, giderin sorumlusu gibi aksettiriliyorum. Gelir-gider farkının geçen sezona göre artmasının yüzde 70-80'inde birebir görüşmeler yaptım. Gelirin çok önemli bir kısmında çok büyük gayretim ve emeğim olduğunu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla sonlandıran Erden Timur, sunumunun ardından üyeler tarafından uzun süre coşkuyla alkışlandı.

AA