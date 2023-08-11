İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Tete: "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete), sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Tete, imza töreninin ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum. Menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın tarihi hakkında da bilgiye sahip olduğunu belirten Tete, "Şampiyon takıma gelmiş olmak harika bir duygu. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Gollerimle ve asistlerimle katkı sunmak istiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veriyoruz. En iyi performansımı burada da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreni öncesinde Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden de geçti.

Tete, imza töreninin ardından RAMS Park'ta yer alan Galatasaray Müzesi'ni gezdi.

AA