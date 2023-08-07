İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakanın 107'sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 404 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

"Devler Ligi" elemelerinde 29. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 28 kez mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 28 kez çıktığı eleme maçlarında 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 64 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan "Cim Bom", çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yöntemiyle, çeyrek final öncesi bir kez hüsran yaşadı, bir kez de şanslı taraf oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.

AA