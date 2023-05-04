HABER: GÜL RABİA GÜNDOĞDU

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcuların antrenman da top kapma çalışması ve hücum hareketlerine daha çok odaklandığını görmüş olduk.

Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Taraftarın Dursun Özbek ve Erden Timur’a ilgisi çok büyüktü. Taraftarın çoğunluğu kapasiteden dolayı içeriye alınamasa da takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde antrenman bitene kadar tezahüratlarıyla destek oldular.