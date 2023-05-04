Şırnak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Konya'da toplu açılış töreninde "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik." ifadeleriyle müjdelediği yeni keşif, civar köylerde yaşayan vatandaşları mutlu etti.

Günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip, Batman'da 6 yıl önce terör saldırısında şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiği kuyuda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yürütülen çalışmalar sürerken, vatandaşlar gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

"Petrolün mutlaka bölgeye, köylüye yararı dokunacaktır"

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, Gabar Dağı'nda geçen yıl petrol bulunan ve şehit Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği sahada üretim sürerken yeni petrol keşfinden sevinç ve gurur duyduklarını söyledi.

Bunun kent, bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Vural, yeni keşfin hayırlı olmasını diledi.

"Bölge insanı olarak mutlu ve gururluyuz. İnşallah devamı da gelecektir." diyen Vural, gelişmelerden heyecan duyduklarını belirtti.

Bölgedeki bazı köylerin 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle boşaltıldığını, vatandaşların başka illere göç etmek zorunda kaldığını anımsatan Vural, bölgede huzurun sağlanması ve petrol bulunmasıyla yöreye dönmek isteyenlerin sayısının arttığını dile getirdi.

Vural, şunları söyledi:

"Petrolün orta ve uzun vadede mutlaka bölgeye, köylüye yararı dokunacaktır. Artık köylüler mevsimlik işçi olarak başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak, kendi memleketlerinde çalışacak. Bölgemizin kalkınması açısından her geçen gün daha iyi müjdeler alıyoruz, bu da bizi umutlandırıyor."

Artık Şırnak'ın huzurla ve petrol ile anılan bir kent olacağını belirten Vural, yeni petrol keşfinin güzel bir gelişme olduğunu kaydetti.

Vural, "Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"İlk başta petrol çıkmasını beklemiyorduk"

Akçay köyünde yaşayan Nimetullah Tanrıverdi de bölgede petrol keşfinin kendileri için de sürpriz bir gelişme olduğunu ifade etti.

"İlk başta petrol çıkmasını beklemiyorduk ve inanmıyorduk ama gördük ki Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi kaliteli petrol rezervi kendi topraklarımızdaymış. 40 yıldır bu bölgede neden bazılarının gözü olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz." diyen Tanrıverdi, petrolün köye, bölgeye ve ülkeye büyük fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

"Gençlerimizin iş bulacağını ümit ediyoruz"

Kızılsu köyündeki vatandaşlardan Besna Oğuz ise Kürtçe, köylerinde petrol keşfi yapılmasından sevinç duyduklarını belirterek, gençlerin bu sayede iş bulabileceğini dile getirdi.

Köydeki işsiz gençlerin Şırnak ve Cizre'ye çalışmaya gittiğini anlatan Oğuz, "Petrol sayesinde açılacak iş sahaları ile gençlerimizin iş bulacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA