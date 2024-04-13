Roma

G7 ülkelerinin Ulaştırma Bakanları bu yılki toplantılarını G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da Milano'da yaptı.

Toplantının ardından "Hareketliliğin Geleceği: Artan Küresel İstikrarsızlık Karşısında Bağlantısallığın Garanti Edilmesi" başlığıyla yayınlanan ortak bildiride, G7 bakanlarının, erişilebilir, sürdürülebilir, dayanıklı, verimli, kapsayıcı ve adil ulaşım sistemlerinin önemi teyit ettiği ve tedarik zincirleri ile tüm ulaşım kanallarında güvenliği sağlama hedefini yinelediği belirtildi.

G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısının çoklu kriz ortamında yapıldığına dikkati çekilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nden geçen ticari gemilere saldırılarının yaşam maliyetlerine dair endişeleri artırdığı kaydedildi.

Bildiride, "Bu krizlerin yakınlaşması, ulaştırma sistemlerinin dayanıklılığını, şoklara karşı direncini ve uyarlanabilirliğini desteklemeye yönelik çalışmalarımızın önemini vurgulamaktadır. Bağlantısallık, modern toplumlarımızın temel bir ihtiyacı ve serbest piyasaya dayalı demokrasilerin temel ilkelerinden biridir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grup üyesi 7 kişi, Milano'nun Duomo Meydanı'nda takım elbise giymiş palyaço kostümleri ve "G7: İklim Sirki" pankartıyla G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısını protesto etti. Göstericiler, iklim konusunda acil durum ilan edilmesini talep etti.