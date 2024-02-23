Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

1. Lig

Bugün:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Boluspor-Erzurumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)

25 Şubat Pazar:

13.00 Adıyaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kahta İlçe)

13.00 1461 Trabzon FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Karacabey Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Ankaraspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Diyarbekirspor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor (Esenler Erokspor)

14.00 Kırşehir Futbol-Nazilli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Altınordu (Serik İsmail Oğan)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

25 Şubat Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Somaspor (Iğdır Şehir)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Düzce Cam Düzcespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Menemen FK (Gazi)

14.00 İnegölspor-Denizlispor (İnegöl İlçe)

14.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Isparta 32-Uşakspor (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-Belediye Derincespor (Yeni Karaman)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Kepezspor- Karabük İdmanyurdu (Kepez Hasan Doğan)

25 Şubat Pazar:

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Küçükçekmece Sinopspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Mardin 1969-Malatya Arguvan SK (Mardin 21 Kasım)

14.00 Edirnespor-İnegöl Kafkasspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kırıkkalegücü-Talasgücü Belediyespor (Başpınar)

14.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor (Aliağa Atatürk)

2. Grup:

25 Şubat Pazar:

14.00 Pazarspor-Efeler 09 (Pazar İlçe)

14.00 Amasyaspor-Kemerkent Bulvarspor (12 Haziran)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Hacettepe 1945 SK (Eynesil İlçe)

14.00 Silifke Belediyespor-3Gen Holding Elazığspor (Silife Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Karşıyaka (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi (Batman)

14.00 Turgutluspor-Kelkit Hürriyetspor (Turgutlu 7 Eylül)

3. Grup

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

25 Şubat Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Silivrispor (Dumlupınar)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Bayburt Özel İdarespor (Vali Lüftü Yiğenoğlu)

14.00 Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor FK (Darıca İlçe)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sivas Dört Eylül (Erbaa İlçe)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Güneş Holding Çankaya-Sebat Gençlikspor (Osmanlı)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bitexen Adana 1954 FK (Sultanbeyli Gölet)

25 Şubat Pazar:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor (Muş Şehir)

14.00 23 Elazığ FK-İdaş Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Tokat Belediye Plevnespor (Kurtalan İlçe)

14.00 Orduspor 1967-Bergama Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Balıkesirspor (Alanya Milli Egemenlik)