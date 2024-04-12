Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
14 Nisan Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli) (Ev sahibi takım seyircisiz)
15 Nisan Pazartesi:
17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)
TFF 2.Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor (Mersin)
15.00 Esenler Erokspor-Bursaspor (Esenler Erokspor)
15.00 Karacabey Belediyespor-Ankaraspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
14 Nisan Pazar:
14.00 1461 Trabzon FK-Bucaspor 1928 (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K.Köksal)
15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Altınordu (Van Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Diyarbakır)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankara Demirspor (Zafer)
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.00 Menemen FK-İskenderunspor (Menemen İlçe)
15.00 Sarıyer-Düzce Cam Düzcespor (Yusuf Ziya Öniş)
14 Nisan Pazar:
15.00 Denizlispor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Denizli Atatürk)
15.00 Somaspor-Uşakspor (Soma Atatürk)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Belediye Derincespor (Iğdır Şehir)
15.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi)
15.00 İnegölspor-Karaman FK (İnegöl İlçe)
15.00 Fethiyespor-Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
TFF 3. Lig
1. Grup:
14 Nisan Pazar:
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü Futbol SK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Mardin 1969 Spor-Kepezspor (Mardin 21 Kasım)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Edirnespor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)
15.00 Malatya Arguvan SK-İnegöl Kafkas SK (Arguvan İlçe)
15.00 Artvin Hopaspor-Karabük İdman Yurdu (Arhavi İlçe)
15.00 Küçükçekmece Sinop SK-Talasgücü Belediyespor (Küçükçekmece 100. Yıl)
2. Grup:
14 Nisan Pazar:
15.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)
15.00 Amasyaspor-TPAO Batman Petrolspor (12 Haziran)
15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Eynesil İlçe)
15.00 Sapanca Gençlikspor-Silifke Belediyespor (Sapanca Atatürk)
15.00 Hacettepe 1945 SK-3Gen Holding Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kemerkent Bulvarspor-Karşıyaka (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
15.00 Efeler 09 Spor-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
3. Grup:
14 Nisan Pazar:
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Onvo Ağrı 1970 SK (Erbaa İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Fatsa Belediyespor-Silivrispor (Fatsa İlçe)
15.00 Sivas Dört Eylül-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Osmaniyespor-Bayburt Özel İdarespor (7 Ocak)
4. Grup:
14 Nisan Pazar:
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967 (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi (Muş Şehir)
15.00 23 Elazığ FK-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Güneş Holding Çankaya SK (Nevşehir Gazi)
15.00 İdaş Çatalcaspor-Sebat Gençlikspor (Çatalca İzzettin)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bitexen Adana 1954 FK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Balıkesirspor-Tokat Belediye Plevnespor (Balıkesir Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
14 Nisan Pazar:
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor (Zeytinköy 2 numaralı saha)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Trabzonspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (İBB Esatpaşa)
13.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)
13.30 Hakkarigücüspor-Beşiktaş JK United Payment (Merzan Şehir)
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyi SK (Şehit Vefa Karakurdu)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray (Osmanlı)