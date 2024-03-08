Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Yarın:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

1. Lig

Bugün:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

10 Mart Pazar:

14.00 Bucaspor 1928-Adıyaman FK (Yeni Buca)

14.00 Bursaspor-Serik Belediyespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Kırşehir FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kırklarelispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Altınordu-Zonguldak Kömürspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-1461 Trabzon FK (Nazilli İlçe)

14.00 Ankaraspor-Esenler Erokspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Mersin)

Kırmızı Grup:

10 Mart Pazar:

14.00 Karaman FK-Isparta 32 Spor (Yeni Karaman)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-Etimesgut Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Uşakspor-Anagold24 Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İnegölspor (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-GMG Kastamonuspor (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-Somaspor (Denizli Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Aliağa-Artvin Hopaspor (Aliağa Atatürk)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Karabük İdmanyurdu (İnegöl İlçe)

10 Mart Pazar:

14.00 Kırıkkalegücü-Küçükçekmece Sinopspor (Başpınar)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Malatya Arguvan SK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Edirnespor-Talasgücü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Kepezspor-52 Orduspor FK (Kepez Hasan Doğan)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Turgutluspor-Kemerkent Bulvarspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Silifke Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Silifke Şehir)

10 Mart Pazar:

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Efeler 09 (Batman)

14.00 Pazarspor-Hacettepe 1945 SK (Pazar İlçe)

14.00 Amasyaspor-Sapanca Gençlikspor (12 Haziran)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Karşıyaka (Elazığ)

14.00 Ergene Velimeşespor-Kelkit Hürriyetspor (Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Kuşadasıspor-Sivas Dört Eylül (Kuşadası Özer Türk)

10 Mart Pazar:

14.00 Onvo Ağrı 1970-Osmaniyespor FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Fatsa Belediyespor (Darıca İlçe)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bornova 1877 (Erbaa İlçe)

14.00 Silivrispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bayburt Özel İdare (Dumlupınar)

14.00 Akhisarspor-Karaköprü Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Güneş Holding Çankaya-Tokat Belediye Plevnespor (Osmanlı)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Sultanbeyli Gölet Futbol)

10 Mart Pazar:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Balıkesirspor (Kurtalan İlçe)

14.00 Orduspor 1967-Bursa Yıldırımspor (Yeni Ordu)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-İdaş Çatalcaspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Nevşehir Belediyespor (Muş Şehir)

14.00 Sebat Gençlikspor-Bitexen Adana 1954 FK (Ortahisar Yavuz Selim)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beylerbeyi (Muharrem Gülergin)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)

12.00 Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment (Trabzonspor Kadir Özcan)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük (Merzan Şehir)

12.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

17.45 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor (Osmanlı)