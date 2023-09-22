İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)

Yarın:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

24 Eylül Pazar:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Adıyaman FK-Ankaraspor (Kahta İlçe)

15.00 1461 Trabzon FK-Hes İlaç Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Diyarbekirspor (Karaelmas K.Köksal)

15.30 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

15.30 Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Bursaspor-Altınordu (SÜTAŞ Timsah Park)

16.00 Weecoins Kırklarelispor- Vanspor FK (Kırklareli Atatürk)

19.00 Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)

24 Eylül Pazar:

15.30 Kırşehir FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.30 Karaman FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Yeni Karaman)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Sarıyer (Bolluca)

16.00 İnegölspor-Alagöz Holding Iğdır FK (İnegöl İlçe)

16.00 Belediye Derincespor-Uşakspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-İskenderunspor (Diyarbakır)

19.00 Isparta 32-Düzce Cam Düzcespor (Isparta Atatürk)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Fethiyespor-Somaspor (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor (Arguvan İlçe)

15.00 Mardin 1969-52 Orduspor FK (Mardin 21 Kasım)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karabük İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)

15.30 Kırıkkalegücü FK-Edirnespor (Başpınar)

15.30 Tarsus İdman Yurdu-Küçükçekmece Sinopspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Talasgücü Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Aliğa Futbol-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Aliağa Atatürk)

2. Grup

Yarın:

15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Eynesil İlçe)

15.00 Pazarspor-Karşıyaka (Pazar İlçe)

15.30 Amasyaspor FK-Anadolu Üniversitesi (12 Haziran)

15.30 Hacettepe 1945-Bulvarspor (Osmanlı)

16.00 Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 (Sapanca Atatürk)

16.00 Turgutluspor-3Gen Holding Elazığspor (Turgutlu 7 Eylül)

19.00 TPAO Batman Petrolspor-Silifke Belediyespor (Batman)

3. Grup

Yarın:

15.00 Fatsa Belediyespor-Sivas Dört Eylül Futbol (Fatsa İlçe)

15.00 Merkür Et Erbaaspor-Bayburt Özel İdarespor (Erbaa İlçe)

15.00 Onvo Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-1922 Konyaspor (Darıca İlçe)

16.00 Kuşadasıspor-Silivrispor (Kuşadası Özer Türk)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Osmaniyespor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4. Grup

Yarın:

15.00 23 Elazığ FK-Bergama Sportif Faaliyetler (Elazığ Doğukent)

15.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Güneş Holding Çankayaspor (Kurtalan İlçe)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor (Nevşehir Gazi)

15.30 Armoni Alanya Kestelspor-Bitexen Adana 1954 (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor (Çatalca İzettin)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

AA