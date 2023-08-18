İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Yarın:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)
21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
Trendyol 1. Lig:
Bugün:
21.00 Ahlatcı Çorum FK- Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)
Yarın:
17.00 Bodrumspor FK- Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
20 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)