TFF 2. Lig'e 20, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 16. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk-Ev sahibi takım seyircisiz)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 1461 Trabzon FK-Kırklarelispor Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)

14 Ocak Pazar:

12.30 Vanspor FK-Bucaspor 1928 (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Adıyaman FK (Diyarbakır)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor-Kırşehir Futbol (Esenler Erokspor)

14.00 Nazilli Belediyespor-Altınordu (Nazilli İlçe)

14.00 Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor (Mersin)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)

14 Ocak Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor (Dağılgan)

14.00 Düzce Can Düzcespor-Uşakspor (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-Belediye Derincespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK-Karaman FK (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor-Isparta 32 (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Iğdır Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)

Kadın Futbol Süper Ligi

14 Ocak Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Beylerbeyi (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor (Merzan Şehir)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi (Vefa)

14.00 ALG Spor-Beşiktaş United Payment (Batur)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)