Süper Lig'in 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi heyecanı yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi:

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Ankara Demirspor (Mersin)

24 Aralık Pazar:

14.00 Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Kırşehir SK (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Esenler Erokspor-Serik Belediyespor (Esenler Erokspor)

14.00 HES İlaç Afyonspor-Adıyaman FK (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Bucaspor 1928 (Diyarbakır)

14.00 Vanspor-Bursaspor (Van Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Ankaraspor-Altınordu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 Sarıyer-Uşakspor (Maltepe Hasan Polat)

24 Aralık Pazar:

13.00 GMG Kastamonuspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Gazi)

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Isparta 32 (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Karaman FK (Soma Atatürk)

14.00 Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)

14.00 Denizlispor-Belediye Derincespor (Denizli Atatürk)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-İskenderunspor (Düzce Şehir)

14.00 Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor (Fethiye İlçe)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

12.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

12.00 Hakkarigücü-Ataşehir Belediyespor (Merzan Şehir)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor- Beşiktaş JK United Payment (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fatih Vatanspor (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)

14.00 ALG Spor-Galatasaray (Batur)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Beylerbeyi SK (Vefa)