İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)

Yarın:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

10 Aralık Pazar günü:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10 Aralık Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor (Çorum Şehir)

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)

10 Aralık Pazar:

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Kırşehir FK (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Serik Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 HES İlaç Afyonspor-Bursaspor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Diyarbakır)

14.00 Vanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Van Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

11 Aralık Pazartesi:

14.00 Esenler Erokspor-Bucaspor 1928 (Esenler Erokspor

Kırmızı Grup:

10 Aralık Pazar:

14.00 İnegölspor-Isparta 32 (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Karaman FK (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Belediye Derincespor (Soma Atatürk)

14.00 Menemen FK-Uşakspor (Menemen İlçe)

14.00 Denizlispor-İskenderunspor (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

11 Aralık Pazartesi:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Etimesgut Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Fethiyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Fethiye İlçe

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Küçükçekemce Sinop SK-52 Orduspor (Bağcılar Mahmutbey)

10 Aralık Pazar:

13.00 Malatya Arguvan SK-Karabük İdmanyurdu (Arguvan İlçe)

13.00 Mardin 1969-Edirnespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkalegücü SK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-İnegöl Kafkas SK (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Artvin Hopaspor-Talasgücü Belediyespor (Hopa İlçe)

2. Grup:

10 Aralık Pazar:

14.00 Efeler 09-Kelkit Hürriyet SK (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Hacettepe 1945 SK-Karşıyaka (Aktepe)

14.00 Sapanca Gençlikspor-3Gen Holding Elazığspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Silifke Belediyespor (Eynesil İlçe)

14.00 Amasyaspor-Ergene Velimeşespor (12 Haziran)

14.00 Pazarspor-TPAO Batman Petrolspor (Pazar İlçe)

3. Grup:

10 Aralık Pazar:

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Onvo Ağrı 1970 SK (Darıca İlçe)

14.00 Osmaniyespor FK-Karaköprü Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fatsa Belediyespor-1922 Konyaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silivrispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Akhisarspor (Erbaa İlçe)

4. Grup:

10 Aralık Pazar:

13.00 23 Elazığ FK-Güneş Holding Çankaya SK (Elazığ Doğukent)

13.00 Armoni Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Muş 1984 Muşsspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muş Şehir)

14.00 Balıkesirspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Tokat Belediye Plevnespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Bitexen Adana 1954 FK (Çatalca İzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Nevşehir Gazi)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

10 Aralık Pazar:

11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Galatasaray (Şehit Vefa Karakurdu)

11.30 Hakkarigücüspor-Amed Sportif Faaliyetler (Merzan Şehir)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Vefa)

13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ataşehir Belediyespor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

13.00 ALG Spor-Fatih Vatanspor (Batur)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beylerbeyi SK (Mustafa Çetinkaya)

11 Aralık Pazartesi:

17.30 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beşiktaş JK United Payment (Osmanlı)