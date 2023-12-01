Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

1. Lig

Bugün:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Nazilli Belediyespor-Yeni Mersin İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

14.00 Altınordu-Vefa Group Vanspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Ankara Demirspor-Hes İlaç Afyonspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Serik Belediyespor-Tuna Tarım Kırklarelispor (Serik İsmail Oğan)

3 Aralık Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri-Diyarbekirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Bucaspor 1928-1461 Trabzon (Yeni Buca)

14.00 Adıyaman FK-Zonguldak Kömürspor (Kahta İlçe)

14.00 Ankaraspor-Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İskenderunspor-Menemen FK (7 Ocak)

14.00 Belediye Derincespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)

3 Aralık Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Denizlispor (Dağılgan)

14.00 Uşakspor-Somaspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kastamonuspor (Diyarbakır)

14.00 Karaman FK-İnegölspor (Yeni Karaman)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Sarıyer (Düzce Şehir)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Kepezspor-Mardin 1969 (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor (İnegöl)

3 Aralık Pazar:

14.00 Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Aliağa Atatürk)

14.00 Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor (Başpınar)

14.00 Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu (Edirne 25 Kasım)

14.00 Karabük İdnanyurdu-Artvin Hopaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

2. Grup:

3 Aralık Pazar:

14.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor (Batman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor (Silifke Şehir)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945 (Elazığ)

14.00 Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Efeler 09 (Osmangazi Üniversitesi)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Spor Toto Akhisar)

Pazar:

13.00 Silivrispor-Fatsa Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK (Bayburt Genç Osman)

14.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877 (Dumlupınar)

4. Grup:

Bugün:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor (Kurtalan İlçe)

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor (Yeni Ordu)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor (Tarsus Şehir)