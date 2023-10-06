İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Pendik)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Serik Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir FK-Ankaraspor (Kırşehir Ahi)

15.30 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Bursaspor-Ankara Demirspor (Sütaş Timsah Park)

19.00 Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeni Buca)

8 Ekim Pazar:

14.30 1461 Trabzon FK-Vanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Adıyaman FK-Altınordu (Kahta İlçe)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)

18.00 Esenler Erokspor-Diyarbekirspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Bolluca)

19.00 Isparta 32-İskenderunspor (Isparta Atatürk)

8 Ekim Pazar:

15.00 Karaman FK-Uşakspor (Yeni Karaman)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Somaspor (Gazi)

15.30 İnegölspor-Menemen FK (İnegöl İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Belediye Derincespor (Diyarbakır)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Fethiyespor-Denizlispor (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup:

8 Ekim Pazar:

14.30 Mardin 1969-Artvin Hopaspor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-52 Orduspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kırıkkalegücü-Karabük İdmanyurdu (Başpınar)

15.00 Kepezspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Malatya Arguvanspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

15.30 Aliağa-Talasgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)

15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2. Grup:

8 Ekim Pazar:

14.30 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor (Eynesil İlçe)

14.30 Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Pazar İlçe)

15.00 Amasyaspor-Efeler 09 (12 Haziran)

15.30 Turgutluspor-Anadolu Üniversitesi (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Sapanca Gençlikspor-Hacettepe 1945 (Sapanca Atatürk)

15.30 Ergene Velimeşespor-3Gen Holding Elazığspor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 TPAO Batman Petrolspor-Karşıyaka (Batman)

3. Grup:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Silivrispor (Spor Toto Akhisar)

8 Ekim Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sivas Dört Eylül (Tepecik Şenol Güneş)

14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Osmaniyespor (Erbaa İlçe)

14.30 Onvo Ağrı 1970-1922 Konyaspor (Vali Lütfi Yiğenoğlu)

15.00 Bornova 1877-Fatsa Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor (Darıca İlçe)

15.30 Kuşadasıspor-Bayburt Özel İdare (Kuşadası Özer Türk)

4. Grup:

Yarın:

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Sultanbeyli Gölet)

8 Ekim Pazar:

14.30 Muş 1984 Muşspor-Balıkesirspor (Muş Şehir)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Adana 1954 FK (Kurtalan İlçe)

15.00 23 Elazığ FK-Bursa Yıldırımspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)

19.00 Orduspor 1967-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni Ordu)

AA