Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Grey Beton Bodrum)

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor)

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Altınordu-1461 Trabzon FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 İskenderunspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kırıkhan İlçe)

14.00 İnegölspor-Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)

24 Kasım Pazar:

13.00 Sarıyer-Karaköprü Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Kepezspor-Fethiyespor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Beykoz Anadoluspor (Isparta Atatürk)

14.00 Afyonspor-Altay (Zafer)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Serik Belediyespor-Çimentaş Elazığspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Ankara Demirspor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Belediye Derincespor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Buca)

24 Kasım Pazar:

14.00 Somaspor-Motolux 68 Aksarayspor (Soma Atatürk)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK (Mersin)

14.00 Karacabey Belediyespor-Nazillispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor-Menemen FK (Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha)

14.00 Giresunspor-Merkür Jet Erbaaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Kırşehir FSK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

24 Kasım Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Bursaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Arhavi İlçe)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silifke Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Kaşıyaka-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Anadolu Üniversitesi (Düzce Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.00 Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Balıkesirspor-Nevşehir Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

24 Kasım Pazar:

14.00 Muğlaspor-Uşakspor (Muğla Atatürk)

14.00 Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Smart Holding Çayelispor-T. Metal 1963 Spor (Çayeli İlçe)

14.00 Tire 2021 FK-İnegöl Kafkasspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Silivrispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 ETİ Gübre Mazıdağı Fosfat Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

24 Kasım Pazar:

13.30 Çorluspor 1947-Alanya 1221 FSK (General Basri Saran)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Küçükçekmece Sinopspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 52 Orduspor FK-Çankayaspor (Yeni Ordu)

14.00 Osmaniyespor FK-Aliağa Futbol (Osmaniye 7 Ocak)

14.00 Bayburt Özel İdare-Pazarspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Viranşehir Belediyespor (Sorgun İlçe)

14.00 1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

4. Grup

Yarın:

14.00 Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Solwie Enerji Erciyes 38 FSK (Tepecik Şenol Güneş)

24 Kasım Pazar:

14.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Polatlı 1926 Spor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Bursa Nilüfer FSK (Kırıkhan İlçe)

14.00 Kırıkkale FK-İzmir Çoruhlu FK (Başpınar)

14.00 Zonguldakspor FK-Niğde Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Mardin 1969 Spor (Mümin Özkasap)

14.00 Edirnespor-Denizlispor (Tunca Futbol Sahası)