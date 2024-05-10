Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde program şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

12 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)

16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

TFF 3. Lig

Bugün:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Nazilli İlçe)

16.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

16.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)