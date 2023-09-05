İSTANBUL (AA) - Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise GMG Kastamonuspor, ikinci haftayı lider tamamladı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Karacabey Belediyespor-Bursaspor: 2-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 1-1

Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 1-0

Bitexen Vanspor-Adıyaman FK: 2-1

1461 Trabzon FK-Zonguldak Kömürspor: 2-0

Ankaraspor-Ankara Demirspor: 3-0

Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor: 4-0

Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol: 1-1

Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor: 0-0

GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Düzcespor-Belediye Derincespor: 2-1

İnegölspor-Fethiyespor: 0-0

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Denizlispor-Karaman FK: 1-1

Menemen FK-Isparta 32 Spor: 0-1