Futbol dünyası, 78 yaşında hayatını kaybeden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer için taziye mesajları yayımladı.

Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer." ifadesi kullanıldı.

"Kaiser' (imparator). Onu özleyeceğiz. Düşüncelerim, ailesi ve dostlarıyla birlikte."

lmanya Başbakanı Olaf Scholz, 78 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Franz Beckenbauer'i özleyeceğini ifade etti.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten, "Oyuncu ve antrenör olarak dünya şampiyonu. Franz Beckenbauer, Almanya'nın en büyük futbolcularından biri ve Alman futbolu için nesillere ilham verdiği için 'Kaiser' (imparator). Onu özleyeceğiz. Düşüncelerim, ailesi ve dostlarıyla birlikte." paylaşımı yaptı.

"Ona her zaman minnettar olacağız"

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, hiç kimsenin Alman futbolunu Franz Beckenbauer kadar şekillendirmediğini belirtti.

Steinmeier, Becekenbauer'in bir oyuncu, takım yöneticisi ve antrenör olarak futbol tarihine geçtiğini vurgulayarak, "Beckenbauer, liderlik tarzı ve oyun felsefesiyle Alman milli takımını, dünyanın dört bir yanında ülkemiz için olağanüstü bir elçi haline getirdi. Bunun için ona her zaman minnettar olacağız. 2006'da ülkemizde yaşanan yaz masalı da onsuz düşünülemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman sporunun dünyadaki en tanınmış ve popüler temsilcisini kaybettiğini ve onu asla unutmayacaklarını kaydetti.

Futbol dünyası, hayatını kaybeden Beckenbauer'in yasını tutuyor

Beckenbauer'in efsane haline geldiği Bayern Münih Kulübü, "Artık dünyamız eskisi gibi değil; daha karanlık, daha sessiz ve daha kötü durumda. Eşsiz 'Kaiser' olmadan asla bugünkü kulüp olamayacak Bayern Münih, Beckenbauer'in yasını tutuyor." açıklamasını yaptı.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) açıklamasında ise "DFB, Franz Beckenbauer'in yasını tutuyor. Beckenbauer, Almanya'da futbolu eşi benzeri olmayan bir şekilde etkiledi." yorumu yapıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada da "Alman ve dünya futbolunun bir efsanesi. Franz Beckenbauer, Alman futbolunda ve uluslararası futbolda onlarca yıldır, önce oyuncu, sonra teknik direktör ve daha sonra da yönetici olarak efsanevi bir figürdü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 78 yaşında vefat eden Franz Beckenbauer'i anıyor." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın açıklamasında, "Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden Franz Beckenbauer, 78 yaşında vefat etti. 'Der Kaiser' olağanüstü bir oyuncu, başarılı bir antrenör ve Alman futbolunu şekillendiren bir uzmandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Franz Beckenbauer'in görev yaptığı diğer takımlar Olimpik Marsilya ve Hamburg başta olmak üzere birçok kulüp, futbol dünyasından Gary Lineker, Michel Platini, Didier Deschamps, Thomas Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness, Rudi Völler, Lothar Matthaus, Julian Nagelsmann, Peter Shilton ve Kenny Dalglish gibi isimler ile Avrupa'nın 5 büyük liginin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) sosyal medya hesaplarından da başsağlığı mesajları yayımlandı.