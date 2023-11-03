HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Funda Akosman’ın ilk kitabı “Papatyanın Yaprakları” ve astroloji kaynak kitabı niteliğindeki son kitabı “Astroloji Öğreniyorum” TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu.

Astroloji Öğreniyorum kitabında burçların özellikleri ve burçların birbirleriyle olan uyumlarının anlatıldığı bölüm okurlar tarafından büyük ilgi gördü. İmza almaya gelen okurlar Akosman’dan ayaküstü burç yorumları da aldılar.

AZ Yayınevi standında okurları ve takipçileriyle TÜYAP’ta buluşan Funda Akosman, “Sevenlerimle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bizi bugün yalnız bırakmayan yakınlarımıza ve okurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan çocuklarım Mert Erman ve Damla Oya Erman’a da kitabımın çizimlerini yaparak destek verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum ”dedi.