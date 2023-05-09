HABER: FİLİZ YILDIZ

Geçtiğimiz aylarda Astroloji Öğreniyorum adli kitabının 2. baskısı yayınlanan FUNDA AKOSMAN başarılı gazeteci sevilen yazar olarak adından söz ettirdi. 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü imza gününde kendisini sevenlerle ve astrolojiye ilgi duyanlarla bir arada muhteşem bir imza günü gerçekleştirdi. FUNDA AKOSMAN astroloji ile ilgili faydalı bilgiler verdiği danışmanlık yaptığı, hoş sohbetiyle sevenlerine ve Astrolojiye ilgili ve meraklı olan genç okuyuculara ışık saçtı adeta.

Başarılı gazeteci Funda Akosman mesleğinde her geçen gün zirvede parlarken, gazetecilik dışında başta yazarlık olmak üzere, astroloji biliminde ve birçok alanda da kendisini geliştirmiştir. Bitmek bilmeyen yaşam heyecanı ve azmi ile başladığı her işte başarılı olmuştur. Etrafına ışık saçan, faydalı sevecen ve çocuksu yasam heyecanı, bitmek bilmeyen azmi ile takdir kazanırken sevilen örnek bir kişi olarak da adından söz ettirmektedir.

İmza günün de Astroloji Öğreniyorum kitabının editörü Hürriyet Turnalı, başta M.Kemal Sallı olmak üzere gazeteci meslektaşları, yakın dostu Elif Kiraz, teyzesi Hülya Yılgı, yakın dostları, ben ve küçük kızım Ecem Yıldız ve astrolojiye ilgi duyan birçok genç okurlarının da katıldığı muhteşem bir imza günü söyleşisinde bir aradaydık.

Astroloji Öğreniyorum kitabının içeriğinde astrolojinin en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz başucu kitabı olarak yazılmış ve okur severlere sunulmuştur.