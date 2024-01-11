Haber: Mert Osman Erman

İki İngiltere'yi konu alan Friends bölümünün orijinal senaryoları, bir çöp kutusundan kurtarılarak açık artırmada satışa çıkarılıyor.

Sezon Dört final taslakları, iki bölümün çekildiği Fountain Stüdyoları, Wembley'deki bir çalışan tarafından 1998'de kurtarıldı.

Royston, Hertfordshire'daki Hanson Ross müzayede evinin temsilcisi Amanda Butler, senaryoların "sonun sızdırılmaması için" imha edilmiş olması gerektiğini söyledi.

Senaryoların 600 ila 800 sterlin arasında satılması bekleniyor.

Senaryolar, Ross'ün Düğünü adlı iki bölümlük sezon finalinde kullanıldı.

Ana kadrodan Matthew Perry, Jennifer Aniston ve David Schwimmer gibi oyuncular, İngiltere'de sahneler çekti.

İsmini vermeyen satıcı, senaryoların 1999'a kadar Fountain Stüdyoları'nda çalıştığını ancak senaryoları bir yatak çekmecesinde sakladığını ve temizlik yaparken fark ettiğini belirtti.

"Senaryoların hangi cast üyesine ait olabileceğini merak ediyordum," dedi.

"Masamı toplamaya geldiğimde her şeyi büyük bir karton kutuya süpürdüm. Senaryoların orada olduğunu unuttum.

"Onlar bir yatak çekmecesine gittiler ve o zamandan beri oradaydılar. Onları rahatlıkla atabilirdim.

"Bu senaryolar, büyük bir Friends hayranı tarafından sahiplenilmeyi hak ediyor."

Senaryolar, 12 Ocak'ta bir üretim hoodie'si ve bir Friends DVD kutu seti ile birlikte açık artırmaya çıkarılacak.

Butler, senaryoların kime ait olduğunun net olmadığını ancak muhtemelen TV şovunun kadrosu veya ekibi içinde birinin olduğunu söyledi.

"Bir set tasarımcısı olan John Lanzer adlı bir adamın etiketi var, bu yüzden ona ait olabilirler," dedi.

Operasyonların başkanı, büyük bir Friends hayranı olduğunu itiraf etti ve "Ekran üzerinde gördüğünüzü yazılı olarak görmek sadece olağandışı" dedi.

Dedi ki sadık hayranların tahminleri aşabileceği bir uyarıda bulundu.

"Limit yok, eğer insanlar isterse teklif verirler," dedi.