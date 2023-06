Kültür ve Medya Dünyası

Özel Dedektif Ümit Hakan KARAKAYA

1973 Ankara doğumlu İki çocuk babası, Uluslar arası Hukuk Lisans mezunu olan Ümit Hakan KARAKAYA 2006 Yılından itibaren yurtdışı ve yurtiçinde Özel Dedektiflik faaliyetleri göstermektedir. Özel Dedektiflik Yasasının çıkarılması, Özel Dedektiflik Meslek Normlarının oluşturulması ve üniversitelerle yapılan iş birliği protokolleri ile Özel Dedektif eğitimleri düzenlemektedir. Uluslararası Özel Dedektif Eğitimleri derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, Özel Dedektif Platformu Kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara özel güvenlikçiler derneği kurucusu ve başkan yardımcısı, POLEM kulübü derneği denetleme kurulu üyesi (tüm emniyet teşkilatı mensupları yardımlaşma ve dayanışma derneği), Özel dedektif dergisi imtiyaz sahibi / genel yayın yönetmeni, Ülkemizde özel dedektiflik yani “araştırmacılık”: gerçek ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda, belirli bir konu ile ilgili T.C.K yasaları C.M.UK. Ve Medeni Kanun çerçevesinde, insanların kişilik hakları ve özel hayatına girilmemek şartıyla, her türlü bilgiyi toplayıp, değerlendirdikten sonra, suç teşkil edenleri ilgili makam "Adli, İdari ve Resmi Hukuk Güçlerine" diğer bilgileri araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere sunmakla görevli "Özel Araştırma" kuruluşudur. Şu an itibariyle Özel Dedektiflik ile ilgili bir yasa yoktur. Ancak bu, şu an yapılan özel dedektiflik hizmetlerinin yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Yasanın var olması müşteriden ziyade bu işi yapan kişi ve kuruluşları olumlu anlamda etkileyecektir. Çünkü bu yasayla beraber Özel Dedektiflerin yetki ve sorumluluk alanları çizilmiş olacak ve görev yaparken devletin resmi kurumlarından çizilen sınırlar ölçüsünde destek alabileceklerdir. Biz DAT Özel Dedektiflik ailesi olarak “güven duygusu önemlidir” diyerek özel dedektife gereksinim duyduğunuzda Gizlilik, Güvenilirlik ve Uzmanlık ilkelerimizden taviz vermeden sizlere hizmet sunmaktan mutluluk duyarız. ANKARA ÖZEL DAT DEDEKTİFLİK 2005 yılında kurulmuş olup, çalışma faaliyet alanı; araştırma, danışmanlık ve güvenlik olarak tanımlanmıştır. Şirket ana kuruluş sözleşmesinde bahsi geçen maddelerde yer alan, “Müşterilerinin istekleri doğrultusunda araştırma, bilgi toplama ve istihbarat hizmetleri verir” hükümlerine binaen dedektiflik hizmetleri yapmaktadır. Şirket, hizmet verdiği tarihten bu yana, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, bünyesinde oluşan çoğu asker ve polislik mesleklerinden emekli olan, gizlilik ve ketumiyet şartlarını bilen kalifiye çalışanlarıyla dedektiflik hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye’de ilk defa Tüm Özel Dedektifler adı ile Dernek kuruluşunu yapmış ve üniversite ile yapılan protokolle eğitim seminerleri düzenlemiştir. “Ülkemiz de yasasının olmaması, Özel Dedektiflik mesleğin var olmadığı anlamına gelmez”, Öncelikle çocuklarımızı kötülüklerden uzak tutmak, neler yaptığını kimlerle görüştüğünü bir baba olarak bilmek hakkım diye düşünüyorum. Bunu yaparken biliyorum ki bu“ güvensizliğimden değil koruma içgüdümden” .Bunu öğrenmek için arayış içerisindeyken profesyonel bir destek almak benim için en akılcı çözümlerden biri, Baba olarak çocuğumu kendim de takip edebilirim, bir arkadaşımdan da yardım alabilirim. İşte bu Özel Dedektiflerin sundukları hizmetlerden birisidir. Ya da evlenme niyetinde olan bir akrabamın evleneceği kişiyi arkadaşlarından çevresinden soruşturabilirim. Kardeşimin eşini takip edebilirim, onun isteğiyle, abisi olarak. Aldatıyor mu? Kötü bir şeyler var mı diye? Elemanımı seçerken sorarım, ararım, bir şeyler öğrenmeye çalışırım, ekmek kazandığım işimi teslim edebilir miyim diye? Arkadaşımın kaybolan arabasını arayabilirim. Uzatabilirim bu listeyi, neler istiyoruz arkadaşlarımızdan çözemediğimiz cevap bulamadığımız sorularımız olduğunda. Gazeteye eleman almak için ilan verdiğimde ilk işim gazeteyi alıp kontrol etmek olur, ilanım istediğim gibi çıkmış mı diye? Bu gün reklam bütçesi olarak milyon dolarları harcayan firma sahipleri de harcamalarının hedefine ulaşıp ulaşmadığını görmek isterler eminim. Reklam takibi de Özel Dedektiflerin hizmetlerindendir. Yurtdışında ticaret yapmak istiyorum diyelim, eğer orda yaşayan bir arkadaşımız varsa ilk olarak ona sorarız bir araştır şu firmayı diye işte buda sunulan hizmetlerden biri. Ülkemizde uzun yıllardır Özel Dedektiflik hizmetlerinin şahıs ya da şirket oluşumları ile faaliyet göstermekte olduğu gerçektir. O kadar çok konuda o kadar çok talep var ki burada en önemli nokta talep ve hizmet yasal çizgiler içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Kısaca Özel Dedektiflik ülkemizde yapıldığı haliyle araştırma, takip ve danışmanlık hizmetlerdir ve yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadarda bu çerçevede devam edecektir Her ne kadar yurtdışında uzun senelerdir yasal çerçevelerde yapılsa da, ülkemiz de yasasının olmaması bu mesleğin var olmadığı anlamına gelmez. Hayat boşluk kaldırmaz ilkesiyle arz ve talep dengesi kendi işleyişini kurmuştur.

Yoga ve Meditasyon Eğitmeni Seda Arslanoğlu

Seda Arslanoğlu 1988 İzmir doğumludur. Yoga ve meditasyon eğitmeni, Kozmo Enerji enerji terapistidir. Üniversiteyi Eskişehir Mimarlık ve Tasarım fakültesi moda tasarım bölümünde okudu. İstanbul'da bir süre bu mesleği yaptıktan sonra, radikal bir karar alıp çalıştığı işi ve şehri bırakıp yurtdışına yerleşti. Yoga ve spor her zaman hayatımda vardı fakat bunu hobi olarak değil hayat biçimi olarak sürdürmeye karar verdi. Ve ardından Hindistan'a yoga eğitimini profesyonel şekilde asıl yerinde almak için gitti. Burada eğitimlerini tamamladıktan sonra Avrupa'da konuyla ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Avrupa`da yaşadığı sürece 20 den fazla ülke ve pek çok değişik şehir görme fırsatı oldu. Kısa bir süre İtalya’ da da yaşadı. Gördüğü şehirlerden en çok Endonezya'nın Bali şehrini sevdi. Asya kültürü dünya üzerinde en sevdiği kültür, yakın gelecekte orada bir yoga kampı düzenlemek planları arasında. Yurtdışında çalışmaları devam ederken Kozmo Enerji Şifa Tekniği ile tanıştı ve kendi hayatında da birçok değişim yaratan bu öğretide de uzmanlaşıp seansları ve derslerine bu tekniği de dahil etti. Pandemi döneminde doğup büyüdüğü yer İzmir’e geri dönme kararı aldı. Bir yerlerde hep dokunulacak hayatlar, dönüşümüne vesile olacağı insanlar her zaman vardı önceliği kendi memleketinden yana kullanmak istedi ve 2.5 yıldır İzmir`de çalışmalarına “Seda Healing” markası ile devam etmektedir. Belli aralıklarla Türkiye’nin farklı yerlerinden Yoga & Şifa etkinlikleri düzenlemektedir. Burada amaç kişilerin kendilerinden uzaklaştıkları şehir hayatından biraz çıkıp, duyguları ile tekrar bağlantı sağlayıp onların gelişimine yardımcı olmak ve hayat kalitelerini arttırmaktır. İnzivalar dışında, İzmir Alsancak’ta yer alan Seda Healing atölyesinde düzenli Cuma şifaları düzenlemektedir. Bu çalışmalar her hafta başka bir konuyu kapsıyor. İlişkiler, bolluk bereket, enerji dengeleme vs. Onun dışında tabiki düzenli yoga dersleri, bire bir şifa/yoga seansları ve ücretsiz etkinlikleri de devam etmektedir. Bu çalışmalar ile bireyler ruhani rahatlama sağlamanın yanı sıra kişisel gelişimlerinde epey yol alma fırsatı buluyorlar ve bir çok hastalığın kökeni psikolojik olduğu için hastalıklara da doğu şifa anlayışı ile yaklaşıp harika iyileşme hikayeleri yaratılmaktadır. Bir çok hikayeye, yaşama dokunmak, ve insanların hayatındaki dönüşümlere köprü olabilmek Seda Arslanoğlu’nu çok mutlu ediyor. Bunun dışında medyada yer alıp insanlara başka bir yol olduğunu da gösterebilmek, maneviyata spiritüel bakış açısına teşvik etmek, Seda Arslanoğlu’nun hayattaki misyonu olduğunu düşünmektedir. Vizyon Medya Grubu`nun da Seda Arslanoğlu’nu 2022 uluslar arası basari ödülleri yılın en iyi kozmo enerji terapisti ödülüne layık görmesi, sosyal medya hesaplarının da hızlı şekilde ilerlemesi insanlara yararlı olabilmesi Seda Arslanoğlu’nu daha çok motive ediyor. Amacı yoga, meditasyon, pozitif düşünce ve kozmo enerjiyi kişilerin hayatlarını daha mutlu, sağlıklı, formda, dolayısıyla daha kaliteli hale getirmeleri için kullanabilecekleri bir araç olarak görmelerine yardımcı olmak, tanıtmak, olabildiğince çok insana ulaşmak ,bu anlayışı, birlik bilincini tüm dünyaya yayıp enternasyonel alanda çalışmalarına devam etmektir. Seda Arslanoğlu alanındaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yöntemleri , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Seda Arslanoğlu gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanat Terapisti Ayşe Ayten

Ailesinin son çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Bazı araştırmacılara göre ailenin en küçük çocuğu en yaratıcı olan çocuk olurmuş. Annesinin ilgi ve dikkatini üstüne çekmek için sürekli gözlem halinde olurmuş. Hangi sebepten olursa olsun kendini bildi bileli gözlemci oldu. İşçi bir ailenin çocuğu olarak ilkokula Almanya’da başladı. Her kültürden insanın yaşadığı bir ülkede bulunmak gözlem yapma yeteneğini daha fazla geliştirdi. Bugün adını bildiği ancak çocukluğunda ne olduğunu bilmediği yetenekleri vardı. Bugün onlara astral seyahat, duyum ötesi algılar diyoruz. Bu yaptıklarının normal olmadığına inandıran çevresi sebebi ile var gücüyle herkes gibi olmaya çaba gösterdi. Sanata olan ilgisi yine çok küçük yaşlarda vardı. İlkokula giden bir çocuk olarak yazarlığa merak sarmıştı. İkinci sınıfta kendi piyesini yazmıştı. Orta okulda yine yazdığı bir piyes okulunda değerlendirilmeye ve sahnelenmeye hak kazanmıştı. Sağ beyin ağırlıklı bir kişi olarak sol beyin ağırlıklı bir bölümden mezun olup Türkiye’ye döndü. Yöneticilik okuduğu için temel psikoloji dersleri sayesinde bu alana daha fazla ilgi duymaya başladı. Uluslar arası firmalarda idari işlerde çalışıp, en son kendi şirketini kurdu ve oradan da emekli oldu. Bir taraftan da parapsikoloji alanında eğitimler alarak kendini bu alanda da geliştirdi. Sanat terapistliği, Renk analistliği, Yaşam ve öğrenci koçluğu, Reiki Master Teacher, NLP uygulayıcılığı, regresyon uzmanlığı gibi alanlarda da eğitimlerini tamamladıktan sonra, parapsikoloji alanında uluslararası kariyer yapmış kişilerle eğitimler düzenledi. Hali hazırda Tempus Akademi Online eğitim platformunda ve bireysel olarak uzmanlık alanında eğitim programları yapmakta danışmanlık vermektedir. Bir çocuk annesidir. İzmir de yaşamaktadır. Türkiye’nin bir çok ilinde uzmanlık alanında davet üzerine konuşmacı olarak katılmaktadır. Ayşe Ayten çok yönlü birikimi , farklı alanlardaki yetenekleri , kendine özgü çözümcül yaklaşımları , özgün tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile de dikkat çekmektedir. Ayşe Ayten tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Piyano İkilisi : Blanc & Noir

Blanc & Noir piyano ikilisi, klasik müzikten caza, Türk geleneksel müziğinden dünya müziğine uzanan sıra dışı repertuarlarıyla dünya sahnelerinde dinleyicileriyle buluşuyor! Moskova Çaykovski Konservatuarı, Lozan Devlet Konservatuarı ve Münih Devlet Konservatuarı'nda solo piyano eğitimi alan piyanistler, dünyaca ünlü piyano ikilisi Prof. Hans-Peter ve Prof. Volker Stenzl ile Stuttgart Devlet Konservatuarı'nda oda müziği eğitimlerini tamamladılar. Türkiye'nin klasik müzik tarihinde kalıcı bir başarı olan "İki Piyano Bölümü"nü tamamlayan ilk Türk piyanist olmak. İtalya'da düzenlenen "İbla Büyük Ödüllü Dünya Müziği" yarışmasına katılan tek Türk piyanist olarak "Jüri Özel Ödülü"nü alan ikili, Türkiye, Almanya, İspanya, Hırvatistan, Estonya, Avusturya, Mısır, İtalya, Sonraki yıllarda Almanya'da çıkardıkları "The Essence of Piano Duo", "HANDS" ve "OUTSIDE" albümleri ile Fransa ve Amerika. Piano City Milano, Donau Oberschwaben Müzik Festivali, Fete de la Musique Lausanne, FIMU Belfort, Made in Stuttgart, Marsyas Kültür, Sanat ve Müzik Festivali, Carl Orff Festivali gibi uluslararası festivallere davet edildiler ve birçok ülkede konserler verdiler. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İzmir Senfoni Orkestrası, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, İzmir Oda Orkestrası ile konserler verdiler. Farklı projelerle Stuttgart Filarmoni, Münih Filarmoni, Bamberg Filarmoni, Füssen Festspielhaus, Schloss Dillingen, Stuttgart Filarmoni ve Berlin Konzerthaus gibi Almanya'nın önemli sahnelerinde konserler verdiler. ABD turlarının bir parçası olarak Greenspring Uluslararası Müzik Akademisi, Virginia Commonwealth Üniversitesi ve James Madison Üniversitesi'nde konserler ve ustalık sınıfları düzenlediler. İkili, Fazıl Say'ın dünyaca ünlü "Kara Toprak", "Kumru" ve "Alla Turca Jazz" eserlerini iki piyano ve dört el için düzenleyerek Almanya'nın en prestijli müzik yayınevlerinden Schott Yayınevi aracılığıyla müzisyenlerle paylaştı. Kendi bestelerinden oluşan IMAGINE, klasik ve çağdaş müzik repertuvarından yorumlayıp uyarladıkları eserlerden oluşan albümlerinin ardından çocukları kaliteli ve çok sesli müziğe yönlendirmeyi amaçlayan bir ninni albümüdür. Fender Rhodes piyanolarıyla bir piyano ikilisinin dünyada ilk kez kaydettiği son albümleri It's Electric, yenilikçi ve sıra dışı bir albüm. Ecem Lawton'ın yönettiği JSBach's Tocatta için çektikleri albüm ve video klip, Münih Müzik Video Ödülleri, Uluslararası Ses Müzik Ödülleri, Onyko Film Ödülleri, Dubai Bağımsız Film gibi uluslararası festival ve yarışmalarda en iyi klasik müzik video ve müzik ödüllerini kazandı. Festivali, Euro Müzik Video Ödülleri, Roma Müzik Video Ödülleri ve LNDN Müzik Video Ödülleri, Uluslararası Sesli Müzik Ödülleri. Blanc & Noir'ın tüm albümleri dijital platformlarda mevcuttur.

Diyetisyen Mina Kaya

12.10.1998’de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. İlk staj çalışmalarına İbn-i Sina Hastanesi Nefroloji bölümünde başladı. Samsun’da diyet samsun kliniğinde staj yaptı. Ve son olarak Mina Kaya Diyet ve Beslenme danışmanlığını kurdu. Kasım 2021’den beri bu şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Pek çok eğitime önemli etkinliğe katılan Mina Kaya liderlik akademisi mezunudur. Koçluk eğitimi almıştır. Sağlıklı yaşam kongresine katılmıştır. Kardiyoloji Diyetisyenliği ve Gastroenteroloji Diyetisyenliği eğitimleri vardır. Ankara Beslenme ve Diyetetik Zirvesine katılmıştır. Mikrobiyatada Klinik Yaklaşımlar , Sporcu Beslenmesi , Beslenme ve Psikoloji , Kadın Yolculuğunda Renkli Beslenme. Beslenme ve Diyetetik Kongresi , Atletizm ve Bireysel Sporlarda Beslenme , Sporcu Beslenmesinde Pozitif Yaklaşımlar , Sporcu Beslenmesinde Supplementler , Yeme Bozuklukları , Depresyon ve Psikobiyotikler , Klinikte Beslenme konularında çalışmaları olmuştur. Flash Haber tv ve Türk Haber Tv’de çok sayıda programa katılarak yayın yapmıştır. Erasmus Plus projesini sürdürmektedir. Yurtdışı danışanları ile de aktif olarak çalışmalar yapmaktadır. Mina Kaya mesleğindeki yeteneği , aldığı eğitimler , sürekli kendini yenileyen vizyonu yenilikçi ruhu , ikna edici yönü , kendine özgü çözümleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Mina Kaya tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Frekansla Yaşam

Gökçe Munis’in Frekansla Yaşam adlı kitabı Verno Kitap’tan çıktı. Kitap 3 bölümden oluşuyor. 1.Bölümde Frekans nedir , Hayatımızdaki önemi , frekans çeşitlerinin neler olduğu ve hangi alanlarda kullanıldığı aktarılıyor. İkinci ve üçüncü bölümde ise frekansımızı nasıl yükseltiriz yükseltme metodları nelerdir gibi konular inceleniyor. Kitap bir araştırma kitabıdır. Kitap arka kapağında şu cümleler yer alıyor : “NASA`ya ait HAARP projelerinden sadece biri olan Mavi Işık-Blue Beam Projesi, hologram teknolojisinin son aşaması kullanılarak gösterilmek istenen figürleri insanlara göstermektir. İngilizlerin çok ünlü bir sözü vardır: SEEING IS BELIVING. Yani görmek, inanmaktır. Zaten çok uzun bir zamandır, büyük bütçeli filmler, diziler, animasyonlar ve benzeri medyatik sunumlar sayesinde beynimize kazınan subliminal mesajlarla onların istediği şeylere inandırılmaya çalışılmıyor muyuz?”

Yazar Gökçe Munis Hakkında

Araştırmacı-yazar, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Uzun yıllar boyunca metafizik ve parapsikoloji üzerine araştırmalar yapmıştır ve hala araştırmalarına devam etmektedir. 2.kitabının hazırlıklarını sürdürmektedir.