Ankara

Fransa'da dernekler, Lyon'da spor salonuna sığınan 30'u çocuk 50 düzensiz göçmen için devletin yardım eli uzatmaması üzerine harekete geçti.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, çoğunluğu Afrika'dan gelenlerin oluşturduğu 30'u çocuk 20 kadar aile, yetkililerin dikkatini çekmek için bir ay önce Lyon'da sığındıkları Bellecombe Jimnastik Salonu'nda yaşam mücadelesi veriyor.

Çok sayıda dernek, devletin sahip çıkmadığı söz konusu düzensiz göçmenler için yardım seferberliği başlattı. Buradaki çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen dernekler, "kısa sürede bu kişilere kalıcı lojman sağlanması" çağrısı yaptı.

Bu derneklerden "Çatısız Asla (Jamais sans toit)" kuruluşunun gönüllülerinden Juliette Murtin, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 50 düzensiz göçmenin bir ay önce barınmak için Bellecombe Spor Salonu'na sığındığını belirtti.

Murtin, "Bir aydır 30 çocuk burada uyuyup kalkıyor." dedi.

Buradakilere topladıkları insani yardımı ulaştırdıklarını ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başladıklarını dile getiren Murtin, salonun insani yönetimini sağlamak için yetkililerden uzun süredir sorumlu bir kişi görevlendirmelerini talep ettiklerini ancak kimsenin gönderilmediğini kaydetti.

Murtin, salonun sağlık koşulları açısından yeterli şartları taşımadığına dikkati çekerek, sıcakların artmasıyla yaşam koşullarının daha da güçleştiğini vurguladı.

"Bu şartlarda yaşamak güç"

Yardım eli uzatan dernek yetkilileri de bu çocukların yemek ve insani diğer ihtiyaçlarının yanı sıra barınanların idari prosedürlerine kadar her şeyle ilgilenmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Salonda barınanlardan ve ismi açıklanmayan bir kişi de "Çocuklar acı çekiyor. Çok fazla kişiyiz. İçerisi sıcak, yemek yemekte zorlanıyoruz. Bu şartlarda yaşamak güç." diyerek, maruz bırakıldıkları durumdan şikayet etti.

AA