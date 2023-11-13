Haber: Mert Osman Erman

Bu gösteriye büyük siyasi partilerin temsilcileri de katılacak, ancak ilginç bir şekilde sadece aşırı sağ, ancak aşırı sol katılmayacak.

Fransa'nın güneybatısındaki Grindavík kasabasında antisemitizm eylemlerinde ciddi bir artış yaşandığından beri, ilk kez olarak aşırı sağ, ancak aşırı sol katılmayacak olan bu gösteri düzenleniyor.

Katılımcılar arasında yer alanlar arasında, Ulusal Seferberlik (eski Ulusal Cephe) partisinin üç kez cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve parti genç başkanı Jordan Bardella da dahil oldu. İlk tepki ise aşırı sol kanadın lideri Jean-Luc Mélenchon'dan geldi. Mélenchon'un partisi "Gazze halkının katliamının şartsız destekçileri için bir buluşma" olduğu gerekçesiyle gösteriye katılmayacaklarını açıkladı.

Bu değişimin sembolik önemini abartmak zordur. Fransız siyaseti uzun yıllar boyunca aşırı sağa karşı bir savunma hattı inşa etti ve bu görüşler - özellikle Yahudilere karşı olanlar - "anti-Cumhuriyetçi" olarak kabul edildi. Marine'in babası Jean-Marie Le Pen tarafından yönetilen eski Ulusal Cephe, kınanmış bir parti olarak kabul ediliyordu ve dışlandı.

Diğer yandan aşırı sol - Komünistler, Troçkistler ve Mr. Mélenchon'un LFI gibi yeni oluşumlar - görüşleri nedeniyle eleştirildi, ancak hiçbir zaman dışlanmadılar. Onlar geniş siyasi ailelerin bir parçasıydı, ki Le Pen franchise'ı açıkça değildi.

Birkaç yıl önce, antisemitizme karşı bir gösterinin bir parçası olmamış bir aşırı sol parti düşünülemezdi. Bir aşırı sağ parti yerine orada olmuş olurdu ve bu kabul edilemez olurdu.

Bu siyasi düzenlemelerin sarsılması gerçekten etkileyici. Günümüz aşırı sağı, Fransız özgürlüğünü koruma fikrine odaklanmış durumda ve Yahudilerle ilgili görüşlerini unutmuş gibi görünüyor - en azından göç, güvensizlik ve İslamcılık gibi konularda birçok Yahudi ile ortak bir görüş buluyor.

Öte yandan Fransa'daki aşırı sol kanat, Gazze'yi anti-emperyalist bakış açısıyla analiz ederken, süper güç vekilleri tarafından ezilen bir halkı görmekte ve "Dayanışma!" diye bağırmaktadır. Eski çalışan sınıfın desteğini kaybeden, birçoğu Ulusal Cephe'ye oy veren aşırı sol, siyasi birleşmiş göçmenler arasında yeni bir doğal taban bulmuştur.

Sonuç olarak, tarihsel olarak Holokost'u bir "tarihin bir detayı" olarak adlandıran bir parti şimdi Fransız Yahudilerinin yanında duruyor; diğer uçta ise insan hakları ve eşitlik fikirleri üzerine inşa edilen bir parti, Hamas'ı "terörist" olarak adlandırmadığı için antisemitizmle suçlanıyor.

Belki bunun her şeyin çok yönlü olduğu bir durum olduğunu söylemek gereklidir. Sonuçta, birçok insan hala aşırı sağın, Fransız-önce anlayışı nedeniyle Yahudilere karşı olabileceğini düşünmektedir. Jordan Bardella'nın bu hafta Jean-Marie Le Pen'i açıkça antisemitik olarak adlandırmayı reddetmesi, Ulusal Cephe (RN) düşmanları tarafından sevinçle karşılandı.

Aynı şekilde, aşırı solun etrafında Jean-Luc Mélenchon etrafında bölünme belirtileri de vardır. Pratik kişiliği ve otokratik yöntemleri, bazı meslektaşlarını bezdiren bir noktaya gelmiştir. Bu hafta, bir üst düzey yardımcı olan Raquel Garrido, liderin çizgisine karşı çıktığı için parti sözcüsü olarak dört aylık bir uzaklaştırma cezası aldı - özellikle Hamas konusundaki duruşu nedeniyle.

Ancak temel nokta şu şekildedir: Marine Le Pen'in liderliğindeki RN, mainstream içine çok başarılı bir şekilde manevra yapıyor, oysa Mr. Mélenchon'un LFI'si dışarı çıkıyor. Kamuoyu yoklamaları bunu destekliyor: Geçen hafta IFOP'a göre Marine Le Pen, bugünkü bir cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda muhalefeti darmadağın ederdi ve oy oranının yüzde 33'e kadar çıkabilir. 2022 seçimlerinde yüzde 22'yi bulan Mélenchon, şu anda yüzde 14'e kadar geriledi.

Bu hafta Fransa'da antisemitizme karşı mücadelede tarihsel figürlerden biri olan Serge Klarsfeld, tarih ve siyasetin bu ironileri hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Serge Klarsfeld ve eşi Beate, Nazi savaş suçlularını adalete teslim etmeye yardımcı oldular ve Fransa'da 80.000 Yahudi'nin sürgün edilmesi ve ölümlerini belgelediler.

Le Figaro gazetesine konuşan şu an 88 yaşındaki Klarsfeld, "Benim için aşırı sağın DNA'sı antisemitizmdir. Bu yüzden aşırı sağ partinin antisemitizmi ve inkarcılığı bırakıp bizim Cumhuriyet değerlerimize doğru hareket ettiğini görünce tabii ki sevindim," dedi.

"Ve aşırı sol da kendi antisemitik geleneğine sahiptir. Bu nedenle RN'nin Yahudilere destek olması beni rahatlattığı gibi, aşırı solun antisemitizmle mücadele eylemlerini terk etmesi beni üzüyor."