Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan final maçında PSG'ye kupayı getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele ve 34. dakikada Fabian Ruiz attı.

Real Madrid'e transfer olması beklenen Fransız yıldız Kylian Mbappe, son kez PSG formasıyla sahaya çıktı.

PSG, 15. kez kupayı müzesine götürdü.

Maç öncesi çıkan kavgada 20 kişi yaralandı

Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ile Lyon takımları arasındaki karşılaşma öncesi taraftarlar arasında yaşanan kavgada 20 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu akşam yapılacak Fransa Kupası final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları arasında Pas-de-Calais'deki A1 otoyolu üzerinde kavga çıktı.

Taraftarları taşıyan iki otobüs yanarken, olay yerine intikal eden polis taraftarları ayırdı.

Güvenlik güçleri PSG taraftarlarını taşıyan otobüslere Arena Decathlon Pierre Mauroy Stadı'na kadar eşlik etti.

Resmi verilere göre olaylarda 20 kişi yaralanırken, A1 otoyolu trafiğe kapatıldı.

Valilik olaya ilişkin kriz masası kurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bir grup otobüse doğru farklı cisimler fırlatırken, yanan otobüslerden dumanlar çıktı.

Fransa Kupası final maçını statta izlemesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, taraftarlar arasında çıkan "çatışmaları" sert bir dille kınadı.