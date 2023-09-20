Tunus'ta düğün öncesi yapılan "Damat Töreni" geleneği, Sidi Bu Said kentinde yaşatılmaya devam ediyor. Düğünden bir gün önce yapılan törende, geleneksel beyaz renkli kıyafetler giyen damat Moez Souissi, hamamdan çıktıktan sonra müzik ve danslar eşliğinde aile evine yürüyor. Yolda annesi ve kardeşleri tarafından karşılanan damat Souissi, aile fertleri ve arkadaşlarıyla danslara eşlik ediyor. Yürüyüşün sonunda aile evine gelen damat için evde ana yemeği balık olan zengin bir sofra hazırlanıyor.