İspanya'da oluşturulan sergi, Salvador ve Sao Paulo'da düzenlenen sergileri geçerek toplam 250 binden fazla ziyaretçiye ulaştı. Teknoloji ve sanatın birleştiği sergide ziyaretçiler, dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eserlerini ve hayatını çoklu projektör sistemi ve son teknoloji videografi kaynakları sayesinde efektli ve hareketli olarak inceleme fırsatı buluyor.

AA