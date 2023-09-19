Ormanın küçük sakinleri
İklim değişikliği nedeniyle olağan seyri değişen hava koşulları, yaban hayatını zorlaştırıyor.
Bazı bölgelerde azalan temiz su kaynakları, kuşlar başta olmak üzere tüm canlıların ortak kullanım alanı haline dönüşüyor. Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Karabaşlı Ötleğen de yer alıyor.
Bazı bölgelerde azalan temiz su kaynakları, kuşlar başta olmak üzere tüm canlıların ortak kullanım alanı haline dönüşüyor. Bölgede yaşamını sürdüren kuşlar arasında Karabaşlı Ötleğen de yer alıyor.