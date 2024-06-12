İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi'nde, hafta boyunca etkili olan yağışlar sonrası çiçekler açtı.

Havaların ısınmasıyla görülmeye başlanan siyah, mavi, kızıl gibi birçok renkteki kelebeklerin çiçeklerle buluşması, yörenin doğasına ayrı bir güzellik katıyor.

Kaynak: AA