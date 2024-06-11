Polonya'nın kalbi Varşova
A Milli Futbol Takımının, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki son hazırlık maçını oynadığı Polonya'nın başkenti Varşova, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük yıkım yaşamasına karşın ayağa kalkmayı başardı.
A Milli Takımın, Polonya ile karşı karşıya geldiği PGE Narodowy Stadı, milli maçlara ev sahipliği yapıyor.
Üstü tamamen kapalı statta futbol maçlarının yanı sıra konserler, gösteriler ve yarışlar da organize ediliyor.
Futbol maçlarında 58 bin 500 kişilik kapasitesi kullanılan stat konserlerde 73 bin kişi ağırlayabiliyor.
Kaynak: AA
Polonya'nın yaklaşık 2 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri konumundaki Varşova, geniş meydanları ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihi mirasına uygun yeniden imar edilen yapılarıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.