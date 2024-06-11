A Milli Takımın, Polonya ile karşı karşıya geldiği PGE Narodowy Stadı, milli maçlara ev sahipliği yapıyor.

Üstü tamamen kapalı statta futbol maçlarının yanı sıra konserler, gösteriler ve yarışlar da organize ediliyor.

Futbol maçlarında 58 bin 500 kişilik kapasitesi kullanılan stat konserlerde 73 bin kişi ağırlayabiliyor.

Kaynak: AA