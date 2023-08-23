Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildiğini, Başkan Okay Memiş'in de bölgeye hareket ettiğini bildirdi.
AA
Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.