Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de çıkan orman yangınına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildiğini, Başkan Okay Memiş'in de bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

AA