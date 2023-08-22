Bilim insanlarının Kuzey Kutbu'na açılan pencereleri lumbuzlar oldu
Türkiye'nin Kuzey Kutbu'na 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bilim insanlarının zorlu yolculuklarında Arktik Okyanusu'na açılan pencereleri lumbuzlar oldu.
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AA- Türkiye'nin Kuzey Kutbu'na 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bilim insanları, deniz buzlarını, iklim değişikliği sebebiyle parçalanarak denize karışan buzulları, Svalbard takım adası ve kutup canlılarının takibini lumbuzlardan yaptı.