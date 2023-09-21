Gölün sığ kıyılarında bulunan ve güneşle açan nilüferler, günün en sıcak saatlerinde suyun altına gizlenerek kapanıyor. Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıkların arasında yayılan ve yöre halkının 'nilüfer bahçesi' olarak adlandırdığı alana gösterilen ilgi günden güne artıyor.

AA