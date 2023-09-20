Tekirdağ'da özel sektördeki işini bırakan kadın aronya üreticisi oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki yıl önce özel sektördeki işinden ayrılarak aronya yetiştirmeye başlayan Berna Demirtaş, özenle baktığı meyvelerin hasadına başladı.
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Demirtaş, 2021 yılında 5 yıldır çalıştığı özel sektördeki işinden ayrılarak kendi işini yapmaya karar verdi.
Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen 36 yaşındaki Demirtaş, aranyo üretimi hakkında bilgi aldı.
Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan 7 dönümlük tarlasında aronya yetiştiren Demirtaş, özenle baktığı meyvelerin hasadına başladı.
AA