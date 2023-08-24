AA- Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı, Nokoue Gölü üzerindeki köye, ülkenin en büyük şehri Kotonu'dan yaklaşık yarım saat süren sandal yolculuğuyla ulaşılabiliyor. "Afrika'nın Venedik'i" adıyla ünlenen köyde halk, geçiminin önemli kısmını balıkçılıkla sağlıyor. Okul, cami ve kilise gibi yapıların bulunduğu köyde, vatandaşlar hayatlarını asırlardır su üzerinde sürdürüyor.