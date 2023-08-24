Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin Saint Petersburg'da anıldı
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bulunan Wagner merkezi önünde vatandaşlar, Tver'de düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yaktı, çiçek bıraktı.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dün Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.
AA
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde bulunan Wagner merkezi önünde vatandaşlar, Tver'de düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yaktı, çiçek bıraktı.