Pilotlar klasmanında son üç sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, kariyerinde 4. kez zirvede yer almak için piste çıkacak. Markalar klasmanında ise son iki yıldır zirvenin sahibi Red Bull, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor.

Geçen sezon iki kez yarış kazanan Sergio Perez, Red Bull'da yine Verstappen'in takım arkadaşı olacak.

2025 sezonunda Ferrari'ye katılacak olan Lewis Hamilton, 2013'ten beri sayısız başarılara imza attığı Mercedes ile bu sezon son kez yarışacak. George Russell, Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

Ferrari'de sözleşmesi uzatılan Charles Leclerc ile geçen sezon bir kez podyumun zirvesine çıkan Carlos Sainz, sürücü koltuğunda oturacak.

En çok Büyük Britanyalı pilot var

Formula 1'in 2024 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında 3'er sürücü ile Büyük Britanya başı çekiyor.

Bu ülkeleri ikişer pilotla Fransa, İspanya ve Avustralya takip ediyor.

ABD, Kanada, Çin, Japonya, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Danimarka, Monako, Tayland ve Meksika'dan ise birer pilot şampiyonada piste çıkacak.

Takımların tamamı aynı sürücülerle yarışacak

Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın tamamı, 2023 yılındaki kadrolarıyla piste çıkacak.

Formula 1 tarihinde ilk kez takımlar bir önceki sezon kadrolarında olan sürücülerle yeni sezonda da yarışacak.

AlphaTauri'nin adı değişti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında isim değişikliği yaşandı.

Red Bull'un sahibi olduğu AlphaTauri takımı, 2024 sezonunda "RB" ismiyle yarışacak.

En yaşlısı Fernando Alonso

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası F1'de 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı Fernando Alonso, en genci ise Oscar Piastri oldu.

Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Alonso, 42 yaş ile ilk sırada yer aldı.

Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak McLaren'in 22 yaşındaki Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.

Alonso'nun 380 Grand Prix tecrübesi var

Organizasyonda toplamda 380 Grand Prix'ye katılan Fernando Alonso, bu sezon yarışan sürücüler içinde en tecrübelisi olarak öne çıkıyor.

İspanyol sürücü, tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak da listenin zirvesinde yer alıyor.

Bu sezonun pilotları arasında Lewis Hamilton 332 yarışla ikinci, Sergio Perez ise 258 yarış tecrübesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Üç dünya şampiyonu

F1'de 2024 sezonuna katılacak 20 pilottan 3'ü daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Büyük Britanyalı Hamilton 7, Hollandalı Verstappen 3, İspanyol Alonso da 2 kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Dokuz pilotun yarış birinciliği yok

Şampiyonadaki 20 pilotun 11'i en az bir kez Grand Prix kazanırken, 9'u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton 103, Max Verstappen 54, Fernando Alonso 32, Valtteri Bottas 10, Daniel Ricciardo 8, Sergio Perez 6, Charles Leclerc 5, Carlos Sainz 2, George Russell, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ise birer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Oscar Piastri, Lando Norris, Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg henüz Grand Prix kazanamadı.

Formula 1'de 2024 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle: