2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 24 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak.

Yeni sezonda, Formula 1 takvimi daha fazla bölgeselleştirilerek lojistik yükler azaltıldı ve sezon daha sürdürülebilir hale getirildi.

Şampiyona 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak, 8 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Sezonun ilk iki yarışı Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri, 11 Mart'ta başlayacak ramazan ayı dolayısıyla alışılagelenin aksine 2 Mart ve 9 Mart Cumartesi günlerinde koşulacak.

Formula 1'de rekor yarış sayısı

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olacak. Geçen yıl, 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti. Bu sezon yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 24'e yükseldi.

Bu yıl Çin, takvime geri dönecek. Geçen yıl takvimi de 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düşürülmüştü.

İlk kez hiçbir takım ve sürücü değişmedi

Bir önceki sezonun son turunda yarışan tüm sürücü ve takım kombinasyonları, Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez bir sonraki sezonun başlangıcında değişmeden kaldı.

Red Bull takımında Max Verstappen ve Sergio Perez, Mercedes'te Lewis Hamilton ve George Russell, Ferrari'de Carlos Sainz ve Charles Leclerc, McLaren'de Lando Norris ve Oscar Piastri mücadele edecek.

Ayrıca, Aston Martin'de Fernando Alonso ve Lance Stroll, Alpine'de Esteban Ocon ve Pierre Gasly, Williams takımında Logan Sargeant ve Alex Albon, RB'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo, Sauber'de Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, Haas'ta Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg şampiyonada yarışacak.

Organizasyonda üst üste 3. kez dünya şampiyonu Verstappen, yine favorilerden

Son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu konumunda.

26 yaşındaki pilot, geçen sezon 22 yarışın 19'undan zaferle ayrılırken, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise bir yarış galibiyeti elde etmişti.

Pilotlar klasmanını 575 puanla zirvede tamamlayan Verstappen, en yakın takipçisi ve takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez'in (285) iki katından fazla puan toplayarak rekor kırmıştı.

Takımlar klasmanında Red Bull'un hakimiyetini kıramayan Mercedes, 2011 sezonundan bu yana ilk kez geçen sezon bir sezonu yarış kazanamadan kapattı.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son iki sezonda podyumun zirvesine çıkamadı.

Yeni F1 sprint formatı

2024 sprint formatı, daha iyi bir gösteri oluşturmak amacıyla değiştirildi.

Cuma günkü antrenman turlarının ardından sprint elemeleri, günün ikinci oturumu olarak gerçekleşecek. Cumartesi günü ise sprint yarışları ve ana sıralama turları düzenlenecek. Pazar günü ise grand prix gerçekleştirilecek.

Böylece bu yılki zaman çizelgesinde değişikliğe gidilerek, Cuma günü Sprint sıralama turu yapılmasının ardından cumartesi günü sprint ve ana sıralama turu yapılacak.

2024 sezonunda 6 sprint yarışı yapılacak

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu.

Bu yıl Çin, Miami, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek.

İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, geçen yıl 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

McLaren'den Norris ve Ferrari'den Leclerc sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.

Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc de takımıyla sözleşmesini uzattı.

Ferrari ile 5 yarış kazanan Leclerc, 23 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu.

Formula 1'de 2024 yılı takvimi

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.

Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 F1 takvimi şu şekilde: