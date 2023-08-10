HABER: DİNÇER KARACALAR

Foça Belediyesi’nin destekleri, Hüseyin Karabey ile Gizem Erman Soysaldı’nın sanat yönetmenliğini yaptıkları “Beşkapılarda 5 Gece” Phokaia Bağımsız Film Günleri, bu yıl da çok özel bir seçki ile sinemaseverlerle buluşacak.

Film Günleri’nde bu yıl, yönetmen Özcan Alper’in imzasını taşıyan ‘Karanlık Gece’, Sevinç Baloğlu’nun çektiği belgesel türündeki ‘Tohum’, Nazlı Elif Durlu’nun yönettiği ‘Zuhal’, yönetmenliğini Hüseyin Karabey’in yaptığı ‘Gitmek’ ve Belmin Söylemez’in senaryosunu Haşmet Topaloğlu ile birlikte yazıp yönettiği ‘Ayna Ayna’ isimli filmler gösterilecek.

Sanatın birleştirici gücünün tarihin eşsiz dokusunda beyaz perdeye yansıyacağı Sinema Günleri’nde, tarihi atmosferiyle Beşkapılar Kalesi 5 gece boyunca 5 filme kapılarını açacak. Beşkapılar Kalesi’ndeki film gösterimleri sonrasındaki söyleşilerde filmlerin yönetmenleri ve oyuncuları seyircilerle bir araya gelecek.

Foça’nın, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla sanata ev sahipliği yapacağı etkinlik kapsamında ‘Çocuklarla Film Okuma Atölyesi’ de yapılacak.

Sinema Günleri, Foça halkıyla birlikte, işbirliği yapılan üniversitelerin öğrencilerine, turistlere ve gezgin sinemaseverlere açık havada muhteşem bir sinema şöleni sunacak.