İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de "en çok dinlenen sanatçı" koltuğunu kimseye kaptırmayan Emir Can İğrek'in hızlı bir çıkış yakalayan "Ali Cabbar" şarkısı temmuzda hem en çok dinlenen hem en çok "like" edilen hem de en çok paylaşılan şarkı oldu.



Turkcell açıklamasına göre, en çok aratılan şarkıcı listesinde ise Sefo ilk sırada yer aldı. Şarkıcı İğrek'in, "Ali Cabbar" şarkısı geçen ay fizy'de en çok dinlenen şarkı olarak öne çıktı.

"Ali Cabbar", "En çok like edilen" ve "En çok paylaşılan" şarkı listelerinde de birinciliği kimseye bırakmadı. Semincenk'in "Pişman Değilim" şarkısı tüm listelerde ikinci sırada yer alırken temmuz ayında "En çok aratılan şarkıcı" ise Sefo oldu.



fizy, temmuz ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Kocaeli yer aldı. fizy'de temmuz ayında en çok "Pop", "Rap", "Arabesk Rap", "Arabesk" türünde müzikler dinlendi.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında "Yaz Hitleri 2023", "TREND", "fizy Pop", "Semicenk En İyiler", "Popabesk" ve "En İyi Düetler" öne çıktı.