HABER: DİNÇER KARACALAR



Kişinin yaşam kalitesini belirleyen etkenlerin başında insan vücudu gelir. Fizyoterapide uzmanların birincil hedefi kişilerin hayat boyu hareket, kuvvet ve genel iyilik halinin devam etmesini sağlamak ve maksimum hale getirilmektir. Fizyoterapistler aynı zamanda kişiye özel tedavi planları oluşturarak, hareket, egzersiz, manuel terapi ve diğer modaliteleri kullanarak hastaların iyileşme süreçlerini destekler.

Fizyoterapi, birçok farklı sağlık sorunuyla başa çıkmak için etkili bir yaklaşım sunar.

Yaralanmalardan rehabilitasyona, kronik ağrıların yönetimine kadar, fizyoterapistler, hastaların fiziksel işlevlerini geri kazanmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Fizyoterapistler, kişiye özel tedavi planları oluşturarak, hareket, egzersiz, manuel terapi ve diğer modaliteleri kullanarak hastaların iyileşme süreçlerini destekler. Hope Clinic de fizyoterapi alanında yeni nesil bir fizik tedavi kliniği olarak yenilikçi çözümler sunarak bu tedavi ve iyileşme süreçlerini destekler.

Yeni Nesil Fizyoterapi Kliniği

Hope Clinic, ortopedik sakatlıklar, omurga sağlığı, sporcu sağlığı ve sakatlıkları, kurumsal fizyoterapi danışmanlığı alanlarında özelleşmiş yeni nesil bir klinik olarak hizmet sunuyor. Manuel terapi, son teknoloji ekipmanlar, kişiye özel egzersiz ve biyopsikososyal yaklaşımı ile yeni nesil bir klinik olarak yerini alıyor. Verdiği hizmetler ile bir çok hastalığın oluşmasını önlerken, oluşan sakatlık ve hastalıkların da çözümünde etkin rol oynar.

Kurucu ortaklar Vedat Gün ve Tolga Can Gül olan Hope Klinik hizmetleri;

Ortopedik sakatlıklarda, postür ve duruş bozuklukları, bel, boyun, sırt ağrıları, kayroprakti, boyun ve bel tutulmaları, bel fıtığı, boyun fıtığı, düz taban, boyun düzleşmesi, diz ağrısı, menisküs yırtıkları, eklem kireçlenmeleri, fibromiyalji, skolyoz, karpal tünel sendromu vb.

Sporcu sağlığı ve sakatlıklarında, kas ağrıları, kramp, kırık, burkulmalar, tendon ve kas yırtıkları, sporcu masajı, derin doku masajı, sakatlık sonrası spora dönüş recovery ve rejenerasyon çalışmaları, ödem ve lenfatik drenaj masajları ve uygulamaları, yorgunluk, medikal masaj, kas ağrıları, derin doku masajı, anti aging fizyoterapik yaklaşımlar,

Kurumsak fizyoterapi danışmanlığında, bel, boyun, sırt, el bileği, bacak ağrılarından kurtulmak için masa başı çalışırken neler yapılabilir, bunlarla alakalı uygulamalı workshoplar, belirli periyotlar ile kurum çalışanlarına fiziksel check-up yapılmasıdır.

Aquilo ile kaliteli yaşam kaliteli uyku

Sağlıklı bir yaşam için bir çok faktörün bir arada olması gerekir. Bunlardan biri de kaliteli uykudur. Aquilo cihazı hem kompresyon yapar hem de bacakta buz hissiyatı oluşturur. 20 dakika boyunca bacaktaki sıcaklığı doku iyileşmesi için gerekli olan sıcaklıkta tutar ve ağrıların azalmasını, spor sonraru kas hasarlarını önler. Aynı zamanda dopamin hormonu üretimini sağlar ve kaliteli bir uyku sunar. Özellikle kadınların şikayetçi olduğu selülitte ve ödemin uzaklaşmasında da için de oldukça büyük fayda sağlar.



