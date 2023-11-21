HABER: FUNDA AKOSMAN

Fırat Neziroğlu, Şahmeran efsanesi eşliğinde Tarsus Müzesinde muhteşem bir dokuma Show’una imza attı. Sahnede her ilmekte yüzyılları aşıp günümüze kadar gelen dokumanın hikayesini işleyen Fırat Neziroğlu, Şahmeran’ın topraklarında geçmiş ile bugün arasındaki bağı gözler önüne serdi. Şahmeran dokumasını ilmek ilmek işleyen Neziroğlu, büyüleyici bir dokuma performansı sergiledi. Fırat Neziroğlu; “Tarsus’a ilk defa geldim. Hem tarih hem de kültürel bakımdan çok zengin topraklar. Mersin’in köylerini ziyaret ettim. Tanıştığım kişiler ve gördüğüm dokumalar beni yeni bir keşif yolculuğuna çıkardı. Burada olmaktan çok büyük keyif aldım” dedi.

Derya Baykal’dan Makrome Atölyesi

Uluslararası Tarsus Festivali özellikle ev hanımlarının yıllardır yakından takip ettiği Derya Baykal’ı ağırladı. Ekonomik ve pratik çözümler üreterek geri dönüşüm destekli çalışmalarını takipçileriyle paylaşan Derya Baykal, katılımcılara çanta yapımı ve makrome mumluk yapımı ile ilgili workshop gerçekleştirdi. Tarsus’un sokaklarında lezzet keşfi yapan Derya Baykal ayrıca festival kapsamında şehirde açılan sergileri de ziyaret etti.

Dilara Koçak Zeytinyağını Anlattı

Uzman diyetisyen Dilara Koçak Uluslararası Tarsus Festivalinde ‘Tarsus’ta Zeytinyağı ile Büyümek ve Ölmez Ağacın Hikayesi’ adlı söyleşisiyle Tarsus Müzesi’nde sahne aldı. Koçak, coğrafi işaret tescilli ürünlerden Tarsus ilçesine özgü Sarıulak zeytinyağını tanıttı. Zeytinyağının faydalarını ve tüketim şeklini anlattı. Koçak; “Festivale çok büyük bir ilgi var. Mersin’in her yerinden ve çevre illerden Tarsus’a yoğun bir katılım var. Çok büyük bir zenginliğimiz, kültürel mirasımız var. Hepsini önce tüm Türkiye’ye sonra bütün dünyaya anlatan elçilerden biri olmak, katkım olduysa ne mutlu bana” dedi.

Festivale Son Gününde de Yoğun İlgi Devam Etti

2.Uluslararası Tarsus Festivali son gününde Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu, Ruhi Koçak, Mustafa Teke, Veyis Avcı, Uğurcan Metin, Tülühan Tekelioğlu, Meral Seçer, Melih Demirel, Barış İnce, Remzi Karabulut, Hikmet Öz, Erkan Özaydın, Erkmen Özbıçakçı, Mustafa Erdoğan, Selehattin Özbozkurt, Yakup Boncuk, Merih Özyaşaroğlu, Hakan Bulut, Dr. Halil Atılgan, Uğur Pişmanlık, Ahmet Yeşil, Doç. Dr. Veli Mert, Dr. Öğr.Üyesi Şeref Erol’u gün boyu süren workshop, atölye ve söyleşi programlarında ağırladı. Festivalin son gününde ayrıca İran, Yunanistan, Moldova ve Ukrayna Halk Dans Toplulukları da gösteriler gerçekleştirdi. Tüm şehirde açılan mozaik, yağlı boya gibi sanat sergileri halkla buluştu. Gün boyu ziyaretçileriyle buluşan ekolojik pazarlar, yamaç paraşütü etkinliği, slow food yeryüzü pazarı, bisiklet turu parkuru, yerel kadın üretici statları ve kent turları da son günde unutulmaz bir deneyim yaşattı. Festival kapanış konserini ise ünlü şarkıcı Melek Mosso yaptı. Sahnede dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı Tarsuslulara unutulmaz bir festival kapanışı yaşattı.