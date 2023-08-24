İstanbul

Papara, "bir teknoloji şirketi olduğu" vurgusunu, daha net, anlaşılır, yalın bir biçimde, çağdaş tasarım ilkelerine uygun bir anlayışla tasarladığı yeni logosuna taşıdı

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden Papara, yeni kurumsal kimliği için ilk adımı attı

Güncellemeyle eski logodaki yuvarlak hatlar, yeni logoda yerini daha oval ve yumuşak köşeli formlara bıraktı. Yapılan geometrik düzeltmelerle, marka algısıyla özdeşleştirdiği teknoloji, şeffaflık, yalınlık gibi kavramları öne çıkaran şirket, tipografik yaklaşımı koruduğu yeni logosunda gradyanlı renk geçişini terk ederek, farklı zeminler için sade siyah ve beyaz tercih etti.

Bu sayede Papara, "bir teknoloji şirketi olduğu" vurgusunu, daha net, anlaşılır, yalın bir biçimde, çağdaş tasarım ilkelerine uygun bir anlayışla tasarladığı yeni logosuna taşıdı.

Logo değişikliğinin yanı sıra kademeli bir kurumsal kimlik değişimi de planlayan şirket, geçilen aylarda, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldığını duyurmuştu. Avrupa'nın en önemli finans ve teknoloji etkinliklerinden Money 20/20 Europe'ta Türkiye'yi büyük bir stantla temsil eden şirket, yurt dışı genişlemesi süreçlerine de hız verdi.

Arka arkaya spor yatırımları ve büyük sponsorluk anlaşmaları açıklayan, her ay ödemeler, kart, sigorta gibi iş alanlarında yeni ürün ve hizmetlerini devreye alan Papara, küreselleşme yolculuğuna yeni kurumsal kimliğiyle devam edecek.

AA