Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 731 milyon dolar, yükümlülükleri de 441 milyon dolar arttı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı 2 milyar 290 milyon dolar azalarak 77 milyar 558 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi ihracat alacakları, bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 181 milyon dolar, 1 milyar 32 milyon dolar ve 535 milyon dolar artış kaydederken, menkul kıymetler 17 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler 447 milyon dolar azalırken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 530 milyon dolar ve ithalat borçları 358 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ekimde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2023 dönemine göre 627 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 97 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 26 milyon dolar artış kaydederken, uzun vadeli krediler 1 milyar 115 milyon dolara geriledi.

Ekimde kısa vadeli varlıklar 152 milyar 185 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 90 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise ekim ayında bir önceki aya göre 543 milyon dolar artarak 61 milyar 238 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.